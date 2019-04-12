За ремонт ограды дворца Юсуповых возьмется Реставрационная мастерская "Наследие"

С компанией подписали контракт на сумму 114,6 млн рублей.

ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" определилась с подрядчиком для проведения реставрации ограды Дворца Юсуповых на Мойке. Работы доверили Реставрационной мастерской "Наследие" за начальную цену контракта в 114,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как мы писали ранее, от исполнителя требуется провести укрепление фундамента, обустроить водоотвод от северо-восточной части ограды, а также отреставрировать известняковый цоколь и металлические конструкции. Всё это нужно завершить в сроки до 20 ноября 2024 года.

Отметим, что стоимость работ осталась прежней. На участие в электронном аукционе претендовала только одна организация – конкурентов у "Наследия" не нашлось.

Ранее мы сообщили о том, что освещение на улице Доблести готовы реконструировать за 54 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Юсуповский Дворец на Мойке