Освещение на улице Доблести готовы реконструировать за 54 млн рублей

Мероприятия нужно завершить до конца августа 2023 года.

СПБ ГБУ "Ленсвет" объявило тендер на реконструкцию электрических сетей и устройств наружного освещения на улице Доблести в Петербурге. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта на проведение работ составляет 54,1 млн рублей.

Судя по документации, на указанном участке в Красносельском районе города обновят 194 светильника и 96 опор освещения. Также подрядчик займётся прокладкой кабельных и воздушных линий. Мероприятия нужно завершить до конца августа 2023 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 15 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс на строительство реабилитационного центра на Камской улице проводится повторно.

Фото: Pxhere