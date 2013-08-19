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Освещение на улице Доблести готовы реконструировать за 54 млн рублей
Сегодня, 16:05
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Освещение на улице Доблести готовы реконструировать за 54 млн рублей

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Мероприятия нужно завершить до конца августа 2023 года.

СПБ ГБУ "Ленсвет" объявило тендер на реконструкцию электрических сетей и устройств наружного освещения на улице Доблести в Петербурге. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта на проведение работ составляет 54,1 млн рублей. 

Судя по документации, на указанном участке в Красносельском районе города обновят 194 светильника и 96 опор освещения. Также подрядчик займётся прокладкой кабельных и воздушных линий. Мероприятия нужно завершить до конца августа 2023 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 15 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс на строительство реабилитационного центра на Камской улице проводится повторно.

Фото: Pxhere

Теги: освещение, реконструкция, санкт-петербург, улица доблести
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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