Открытие книжного в Доме Зингера вновь перенесли

Ремонт начался только в конце лета.

Городской книжный в Доме Зингера начнет работать в ноябре. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на гендиректора АО "Торговая фирма "Санкт-Петербургский Дом книги" Виталия Федорова.

Ремонт в здании начался в конце лета. Также идут переговоры с поставщиками оборудования и товаров.

Напомним, сроки открытия магазина несколько раз переносились. По словам вице-губернатора Борис Пиотровского, это произошло из-за юридической волокиты. Как ранее рассказывал чиновник, в 1999 году петербургскую сеть выселили под предлогом ремонта из здания на Невском проспекте. После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам.

План размещения торговых зон и смету подготовила рабочая группа, которая была создана специально для этих целей. На ремонт и новую мебель собирались выделить около 200 млн рублей.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Петербурге появился философский книжный магазин "Даль".

Фото: Piter.tv