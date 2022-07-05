В Петербурге появился философский книжный магазин "Даль"

Книжная лавка специализируется на академической литературе: читатели могут приобрести труды по философии, социологии, искусствознанию.

В Петербурге открылся философский книжный магазин "Даль", его создатели: местные и московские издательства. Основатели решили воссоздать дореволюционную традицию, когда при каждом издательстве существовал свой магазин.

Нам кажется, наступило время обратного движения, когда сам издатель открывает свое пространство именно для того, чтобы общаться ближе со своими читателями и связывать этих творческих людей: писателей, издателей и разного рода специалистов в области издания. Юрий Губницын, директор магазина "Даль"

Ассортимент магазина составляет академическая литература для тех, кто интересуется социально-гуманитарными науками. На полках представлены труды по философии, религиоведению, искусствознанию, психологии и социологии.

Удивило, что магазин достаточно большой по сравнению с другими несетевыми книжными Петербурга, это приятное впечатление произвело, здесь большой ассортимент и порадовало, что есть много старых изданий, которые много где закончились. Я взял Бердяева, мне интересен период первой мировой войны, в книге описывается философия футуризма и эстетика, а также, как она повлияла на мысль начала XX века. Зинаида и Станислав, посетители магазина

Большое внимание уделяется переводам классических текстов Платона, Аристотеля, Шеллинга современных философов. В лавке проводится специальная образовательная программа "Пайдейа": это лекции, дискуссии и языковые курсы.

Также будет важным элементом презентация книг, причем мы будем приглашать всех авторов, которые имеют отношение к философской мысли. Таким образом мы будем стараться создавать сообщество, которое будет развивать в высшем виде философскую культуру и нести ее дальше. Игорь Дмитров, куратор образовательных программ

Сочинения Герцена или Канта в оригинале, а также редкие и антикварные издания можно приобрести в магазине "Даль" в Дмитровском переулке, 4.

Видео, фото: Piter.TV