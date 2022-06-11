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Рабочая группа представила новую концепцию книжного магазина в Доме Зингера
Сегодня, 19:51
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Рабочая группа представила новую концепцию книжного магазина в Доме Зингера

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Уже осенью посетители увидят обновленное пространство.

Обновленный книжный магазин откроется в Доме Зингера в начале осени. Концепцией пространства занимаются эксперты из книжной отрасли. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Магазин должен был открыть двери к юбилею Петра I, но из-за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть. Но рабочая группа времени не теряли и успела создать  планы размещения торговых зон, подготовила сметы, заключила все соглашения. 

Член рабочей группы, генеральный директор АО "Торговая фирма Санкт-Петербургский Дом книги" Виталий Федоров подчеркнул, что по плану разработчиков концепция предполагает воссоздание интерьеров магазина на момент постройки здания. Специалисты даже сделали мебель в стиле того времени. 

Фото: Piter.tv

Теги: дом зингера, культура, магазин, михаил иванов, пиотровский
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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