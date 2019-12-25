Реконструкцию Красносельского колледжа оценили в 1,96 млрд рублей

Комитет по госзаказу Северной столицы повторно объявил тендер на проведение реконструкции ГБПОУ Колледж "Красносельский". Теперь начальная цена контракта оценена в 1,550 млрд рублей, хотя ещё в июле потенциальным подрядчикам предлагали 1,196 млрд. Об этом Piter.TV узнал из документации, представленной на портале ЕИС.

Напомним, что образовательное учреждение занимает четырёхэтажное здание на на улице Спирина. Исполнителю предложат заняться переустройством несущих конструкций и перегородкок. Это необходимо для освобождения пространства под новые помещения – бассейн, тип, физкультурный зал, конференц-зал.

Завершить работы по-прежнему необходимо до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на Лиственной улице намерены построить школу почти за 3 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБПОУ Колледж Красносельский (Марина Плеханова)