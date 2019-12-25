Валерий Савинов пригласил в Выборг Госжилнадзор

Диалог состоялся в большом зале совета депутатов. К участию были приглашены руководители всех ТСЖ и УК, теплоснабжающего предприятия, а также главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района.

Для решения вопросов, накопившихся у жителей по содержанию домов текущей зимой, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов пригласил в Выборг представителей Госжилнадзора

Диалог состоялся в большом зале совета депутатов. К участию были приглашены руководители всех ТСЖ и УК, теплоснабжающего предприятия, а также главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района.

Рассматривались мероприятия по обеспечению должного уровня температурного режима в квартирах и своевременной подготовке домов к отопительному сезону. От представителей УК и "Выборгтеплоэнерго" потребовали обеспечить нормативные параметры подачи тепла в квартиры.

На УК возложены обязанности по управлению многоквартирным домом, надлежащему его содержанию, ремонту общего имущества и предоставлению качественных коммунальных услуг. К тем управляющим компаниям, которые не выполняют взятые на себя обязательства, комитет государственного жилищного контроля и надзора региона будет принимать меры – вплоть до лишения лицензии.

Обсуждались требования по содержанию многоквартирных домов; своевременной уборке снега во дворах, а также наледи с кровель.

Главный государственный жилищный инспектор Ленобласти Михаил Василенко подчеркнул, что придомовую территорию должны убирать УК.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов отметил, что первая снежная неделя выявила множество замечаний по уборке во дворах. УК необходимо сделать выводы и скорректировать работу.

Ранее в Выборгском районе представили итоги работы по борьбе с борщевиком.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО