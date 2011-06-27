В Выборгском районе представили итоги работы по борьбе с борщевиком

Во всех поселениях обработка зараженных сорняком земель населенных пунктов проводилась химическим методом двукратно.

Состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района, в котором принял участие глава районной администрации Валерий Савинов. Вел заседание его заместитель Андрей Голобородько.

Начальник сектора сельскохозяйственного производства отдела аграрной политики Михаил Голоус представил итоги работы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Выборгского района в 2021 году.

Во всех поселениях обработка зараженных сорняком земель населенных пунктов проводилась химическим методом двукратно. Общая площадь составила – более 218,5 гектара, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. На эти цели было израсходовано около трех миллионов рублей из бюджета Ленобласти и казны муниципальных образований.

Больше всего земель по итогам этого года обработано в Каменногорском поселении – около 60 гектаров в 8 населенных пунктах и Первомайском поселении – 42 гектара в 5 населенных пунктах.

Также Михаил Голоус отметил, что специалистами поселений в 2021 году проведено 166 проверок земельных участков на предмет наличия очагов борщевика, выявлено 120 зараженных участков, составлено 95 актов, выдано 81 предписание, направлено 48 писем в другие ведомства и организации. Также были составлены протоколы и привлечены к административной ответственности 2 лица.

В 2022 году в Выборгском районе планируется провести обработку борщевика Сосновского на площади свыше 248 гектаров.

Валерий Савинов поручил районному отделу аграрной политики выстроить работу в тесном контакте с поселениями, контролировать места обработки сорняка, наносить их на карту и т.д.

Ранее глава администрации Выборгского района провел прием граждан.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО