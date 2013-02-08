Глава администрации Выборгского района провел прием граждан

Вопросы преимущественно касались сферы ЖКХ.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов провел личный прием граждан. Вопросы, с которыми обратились заявители к главе администрации Выборгского района, преимущественно касались сферы ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Жительница Калининского микрорайона выразила недовольство тем, как УК "Коммунальщик" из Петербурга обслуживает дом по улице Харитонова. Кроме того, по словам женщины, УК не информирует собственников о том, каким образом расходуются их средства.

Валерий Савинов сообщил, что запланировано совещание с представителями комитета государственного жилищного надзора Ленобласти. Руководство районной администрации намерено обсудить, какие меры будут приняты в отношении УК, которые не справляются со взятыми на себя обязательствами. Они могут быть самыми радикальными – вплоть до аннулирования лицензии.

Еще с одной региональной структурой – ГУП "Леноблводоканал" Валерий Савинов также обсудит проблемные вопросы в ближайшее время. Один из вопросов задала жительница микрорайона Папула. По ее словам, на Кузнечной "Водоканал" не заасфальтировал часть территории после устранения последствий аварии. Глава администрации взял ситуацию на личный контроль, а также поручил начальнику отдела благоустройства проработать ряд других тем, на которые обратила внимание заявительница.

Прием граждан прошел с соблюдением антиковидных мер.

Ранее совет депутатов Выборгского района утвердил претендентов в представительные органы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО