Совет депутатов Выборгского района утвердил претендентов в представительные органы

Обновление состава представителей муниципальных образований проходит ежегодно.

В Совет представительных органов муниципальных образований Ленобласти при ЗакСе 47 региона выдвинут глава МО "Каменногорское городское поселение" Василий Гусев. Решение сегодня принято советом депутатов МО "Выборгский район". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Обновление состава представителей муниципальных образований проходит ежегодно. Совет является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, созданным для взаимодействия ЗакСа с представительными органами муниципальных образований.

В состав совета входят: председатель ЗакСа, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, председатель Совета муниципальных образований Ленобласти, по два представителя от каждого муниципального района – глава района и глава поселения (на принципах ежегодной ротации).

В 2021 году эту функцию исполняет глава Полянского поселения Василий Козлов, делегированный решением совета депутатов Выборгского района в 2020 году.

Также районный депутатский корпус сегодня обновил состав Общественной палаты муниципального образования "Выборгский район" Ленобласти.

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин отметил, что общественная палата действует на безвозмездной основе и на принципах добровольного участия граждан, некоммерческих организаций.

В обновленный состав депутатским корпусом Выборгского района утверждены 5 представителей.

Также в администрации Выборгского района произошли кадровые изменения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО