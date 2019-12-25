В администрации Выборгского района произошли кадровые изменения

Михаил Кузбмин стал заместителем главы районной администрации по безопасности.

Распоряжением главы районной администрации Валерия Савинова его заместителем по безопасности с 6 декабря назначен Михаил Кузьмин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Михаил Кузьмин родился 3 октября 1979 года. Окончил СПбГУ по специальности "Юриспруденция". С 2000 по 2008 годы работал в Управлении юстиции Ленобласти. С 2009 года был главным специалистом, затем начальником отдела по взаимодействию с поселениями и общественными объединениями граждан администрации МО "Выборгский район".

С 2010 по 2018 годы – начальник юридического отдела КУМИГ районной администрации, затем начальник отдела приватизации и фонда имущества, зампредседателя комитета по имущественным вопросам, председатель КУМИГ.

До назначения на нынешнюю должность Михаил Кузьмин был председателем юридического комитета районной администрации.

Ранее администрация Выборгского района потребовала от УК и ТСЖ своевременно убирать снег и сосульки.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО