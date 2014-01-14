Администрация Выборгского района потребовала от УК и ТСЖ своевременно убирать снег и сосульки

Руководителям УК направили требование принять меры по устранению замечаний и направить в адрес администрации график производства работ по очистке кровель, уборке придомовых территорий и тротуаров от снега и льда.

Администрацией Выборгского района направлены официальные письма руководителям управляющих компаний и ТСЖ о проведении своевременной работы по уборке снега, снежных накатов и сосулек с крыш. В ходе проверки дворовых территорий специалистами комитета по городскому хозяйству было выявлено отсутствие ограждений на пешеходных участках, сосульки на крышах, неудовлетворительно убраны от снега участки около подъездов.

Особое внимание было уделено Старому городу. Список адресов, по которым УК в конце прошлой недели получили замечания: ул. Крепостная, 3; ул. Крепостная, 14; ул. Прогонная, 6; ул. Прогонная, 14; ул. Сторожевой Башни, 4; ул. Северная, 12; ул. Краснофлотская, 3; ул. Крепостная, 8-а; ул. Крепостная, 2/4; ул. Крепостная, 5 и др.

Руководителям УК направили требование принять меры по устранению замечаний и направить в адрес администрации график производства работ по очистке кровель, уборке придомовых территорий и тротуаров от снега и льда.

Жителям также необходимо соблюдать меры безопасности: не заходить на участки, огороженные защитной лентой, не пренебрегать предупреждающими надписями. Помимо этого, не оставлять без присмотра детей, особенно находящихся в колясках, в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега и сосулек.

При несоблюдении требований администрации Выборгского района информация будет направлена в комитет государственного контроля и надзора Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО