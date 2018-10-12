В Выборге проинспектировали уборку снега на главных магистралях города, тротуарах и межквартальных проездах

Ежедневно в Выборге работает 21 единица спецтехники: тракторы, самосвалы, а также бригады из 32 дворников.

В Выборге проверили качество уборки снега на главных магистралях города, тротуарах и межквартальных проездах. Выяснилось, что самыми проблемными зонами являются пешеходные дорожки и подходы к социальным учреждениям.

Ежедневно здесь работает 21 единица спецтехники - тракторы и самосвалы. Кроме того, на борьбу с последствиями непогоды выходит бригада из 31 дворников. Однако даже после уборки остаются валы, которые на пешеходных тротуарах мешают потом двигаться. Поэтому обязателен контроль за качеством выполнения работ.

Первоочередные работы – это прочистка тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок, где передвигаются как пожилые люди, так и дети, которые идут со школы и садиков. Эти моменты должны быть оперативно отработаны. Сергей Петров, председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства МО "Выборгский район"

Особого внимания требует расчистка межквартальных проездов для того, чтобы обеспечить машинам выезд с территории дворов.

Прошу в кратчайшие сроки предоставить графики по каждой улице, когда планируется вывоз снега. Интенсивно наращивайте работу по вывозу с зауженных проезжих частей. Сергей Петров, председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства МО "Выборгский район"

Работы ведутся круглосуточно, в среднем за дневную смену в Выборге вывозят 1,5-2 тысячи кубов снега. Однако по итогам проверки в адрес ООО "ДСК "Выборг" направят претензию и применят штрафные санкции. Выборжане могут не только оставить запрос на уборку снега, но и помочь городу в борьбе с осадками.

Жители подготовили площадку для уборки снега, то есть они убрали припаркованные автомобили. Туда была поставлена специализированная техника: фронтальный погрузчик и самосвал, чтобы они почистили территорию. Этот объем мы выполнили, все получилось. Денис Зубенко, генеральный директор подрядной организации по уборке города

По требованию администрации Выборгского района количество единиц техники в ближайшие дни будет увеличено. Ежедневно снегоуборочные работы в городе контролируются оперативной группой и главой администрации.

Видео: Piter.tv