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Глава регионального комитета по обращению с отходами покидает свой пост
Сегодня, 17:24
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Глава регионального комитета по обращению с отходами покидает свой пост

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Инициатор "мусорной реформы" в Ленобласти ушел с должности.

Алексей Пименов, председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами, написал заявление об уходе по собственному желанию. Документ уже подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Сообщается, что чиновник, курировавший так называемую "мусорную реформу" в Ленобласти и занимавший пост главы комитета с 2019 года, может перейти на другую позицию в областном правительстве. В данный момент выдвигаются различные версии пятой отставки в правительстве за лето 2021 года: от неудачного исполнения многострадальной реформы до конфликтов внутри правительства: среди оппонентов Пименова называют вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина. 

Кандидатуры на замену Алексею Пименову пока не было объявлено.

Между тем, "мусорную реформу" правительство Ленобласти включило в список ключевых событий 2021 года. 

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: алексей пименов, комитет ленобласти по обращению с отходами, мусорная реформа, оставил пост, ушел с должности
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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