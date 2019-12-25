Глава регионального комитета по обращению с отходами покидает свой пост

Инициатор "мусорной реформы" в Ленобласти ушел с должности.

Алексей Пименов, председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами, написал заявление об уходе по собственному желанию. Документ уже подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Сообщается, что чиновник, курировавший так называемую "мусорную реформу" в Ленобласти и занимавший пост главы комитета с 2019 года, может перейти на другую позицию в областном правительстве. В данный момент выдвигаются различные версии пятой отставки в правительстве за лето 2021 года: от неудачного исполнения многострадальной реформы до конфликтов внутри правительства: среди оппонентов Пименова называют вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина.

Кандидатуры на замену Алексею Пименову пока не было объявлено.

Между тем, "мусорную реформу" правительство Ленобласти включило в список ключевых событий 2021 года.

Фото: Правительство Ленобласти