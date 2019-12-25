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Михаил Москвин официально возглавил Представительство Ленобласти при правительстве РФ
Сегодня, 14:39
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Михаил Москвин официально возглавил Представительство Ленобласти при правительстве РФ

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Команда 47 делегировала своего главного представителя в Москву.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал назначение экс-вице-губернатора по строительству и ЖКХ Михаила Москвина руководителем представительства Ленобласти при правительстве РФ. К работе на новой должности Москвин приступит с 9 августа. 

Подобная должность уже существовала в Ленобласти до 2012 года; сейчас её возрождение связывают с необходимостью координировать деятельность правительства Ленобласти и Фонда помощи обманутым дольщикам на федеральном уровне. 

Временным зампредом по строительству и ЖКХ в правительстве региона назначен Евгений Барановский.

Фото: Pexels 

Теги: александр дрозденко, кадровые перестановки, команда 47, михаил москвин, представительство ленобласти при правительстве рф
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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