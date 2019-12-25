В правительстве Ленобласти назначен временный зампред по строительству и ЖКХ

Стало известно о первых кадровых решениях после ухода с должности вице-губернатора.

5 августа Евгений Барановский, ранее работавший на должности заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга, официально был назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ. Это, в общем, ожидаемое назначение последовало за добровольной отставкой Михаила Москвина, который перейдет на позицию главы Представительства Ленинградской области в Москве и будет курировать интересы региона в федеральных органах власти.

Евгений Барановский родился 11 мая 1985 года в Ленинграде, получил диплом экономиста в 2008 году, работал помощником депутата Госдумы РФ по Петербургу, депутатом муниципального образования и с 2016 года занимал пост зампреда Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Ранее в администрации Выборгского района представили нового Выборгского городского прокурора.

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга