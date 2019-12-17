Пожар нанес "Адмиралу Кузнецову" незначительный ущерб

Больше всего огонь повредил бытовки.

Пожар нанес "Адмиралу Кузнецову" лишь незначительный ущерб. В основном пострадали бытовые помещения. Об этом сообщили "ТАСС" собственные источники в судостроительной отрасли.

Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет рассказали эксперты

Недалеко от бытовок располагались вспомогательные дизель-генераторы и емкости со 140 тоннами топлива. До них огонь не добрался, как и до 30 тонн машинного масла.

По предварительной информации крейсер не получил значительного урона. Однако во время возгорания на судне погибли люди, есть пострадавшие.

Ранее Piter.tv писал о том, что СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России

