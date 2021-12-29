The New York Times выиграл дело против CENTCOM и смог опубликовать кадры военной операции.

Появилось видео авиаудара США, при котором погибли десять мирных афганцев. Видео разместило на своеп портале асериканское издение The New York Times. Кадры сняты с бортов двух беспилотников. Известно, что трагедия с гибелью гражданского населения произошла в Кабуле в конце августа 2021 года. В том числе погибли семеро несовершеннолетних.

Журналисты утверждают, что показывают события, зафиксированы до, во время и после атаки ракет по автомобилю в столице Афганистана, которая произошла 29 августа. На одном из роликов заметна белая машина, по которой и был нанесен авиаудар. Перед транспортным средством гуляли местные жители. После трагедии к транспортному средству поспешили соседи. На других кадрах можно увидеть ребенка, стоящего около автомобиля и другие движущиеся фигуры.

Напомним, что видео пресса получила благодаря поданному судебному иску. Он касался американского закона о свободе информации. Ответчиком выступали представители Центрального командования (CENTCOM) ВС США. По итогам спецоперации сам Пентагон признал ошибочность миссии. Однако никто из военных не понес ответственности за случившееся.

Фото и видео: New York Times

