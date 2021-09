Джон Кирби раскрыл подробности атаки на объект боевиков в столице Афганистана.

Пентагон продолжает оценивать авиаудар в Кабуле, считая, что он предотвратил угрозу. Об этом рассказали американские журналисты из издания The New York Times. Источник заподозрил оборонное ведомство в возможной ошибке при выборе цели нападения. В настоящее время СЕНТКОМ (Центральное командование Вооруженных сил США) продолжает анализировать последствия атаки беспилотника по объекта мв Афганистане, которые предположительно относились к членам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В Пентагоне напомнили, что воздушный удар произошел 29 августа.

СЕНТКОМ продолжает оценивать результаты. Мы не будем опережать публикацию этого анализа. Ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Чиновник ответил журналистам словами председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. На прошлой неделе он прокомментировал нанесенные США авиаудары. Чиновник уточнил, что американцы основывались на хороших разведывательных данных. Пентагон уверен, что предотвратил террористическую угрозу для аэропорта, а также для граждан, оставшихся в Кабуле.

В расследовании The New York Times считают, что американские военнослужащие могли ошибиться при выборе в Кабуле цели. Авторы публикации сослались да видеоматериалы и интервью с родственниками и коллегами водителя транспортного средства, по которому была совершена атака. Пострадавшим стал 43-летний местный житель Земари Ахмади. Он с 2006 года работал инженером в благотворительной организации Nutrition and Education International. Источники категорически отвергли его связь с боевиками, так как Ахмади надеялся получить в США политическое убежище.

Фото и видео: The New York Times