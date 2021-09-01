Ллойд Остин рассказал, как Вашингтон и Киев углубляют сотрудничество.

Пентагон: оборонное соглашение США и Украины расширит военное сотрудничество стран. Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Чиновник уточнил, что Вашингтон и Киев подписали 31 августа новый документ. Он направлен на обеспечение безопасности региона Черного моря, а также на проведении в стране военных реформ, обмен разведывательной информацией и вопросам кибербезопасности. Эксперт объяснил, что действия администрации Байдена направлены на поддержку Украины перед лицом российской агрессии, а также для реализации евроатлантических устремлений.

Наша поддержка суверенитета Украину, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений является непоколебимой. США привержены поддержке права Украины определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Ллойд Остин, глава Пентагона

Еще одно технологическое соглашение, подписанное в Вашингтоне, касается научной сферы, исследований и разработок, а также тестирований и оценок.

Пентагон рассказал о новом пакете помощи Украине на 60 миллионов долларов.

Фото и видео: YouTube / Associated Press