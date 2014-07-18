В автобусе на пересечении Маршала Жукова и Стачек взорвалось колесо

В Петербурге в автобусе утром 2 июля произошел взрыв, сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".
По данным источника, в транспортном средстве на пересечении проспектов Маршала Жукова и Стачек взорвалось колесо, находившееся под сидением. На месте работают медики скорой помощи и сотрудники МЧС России.
Предварительно, пострадал пассажир, у него травмы ноги. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Назия в Ленобласти рецидивист взорвал гранату возле двери соседа. Подозреваемый помещен в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.TV
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