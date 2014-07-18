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В автобусе на пересечении Маршала Жукова и Стачек взорвалось колесо
Сегодня, 10:46
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В автобусе на пересечении Маршала Жукова и Стачек взорвалось колесо

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Предварительно, пострадал пассажир, у него травмы ноги.

В Петербурге в автобусе утром 2 июля произошел взрыв, сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

По данным источника, в транспортном средстве на пересечении проспектов Маршала Жукова и Стачек взорвалось колесо, находившееся под сидением. На месте работают медики скорой помощи и сотрудники МЧС России. 

Предварительно, пострадал пассажир, у него травмы ноги. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Назия в Ленобласти рецидивист взорвал гранату возле двери соседа. Подозреваемый помещен в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взрыв, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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