В поселке Назия рецидивист взорвал гранату возле двери соседа

Подозреваемый помещен в камеру, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленобласти пожарный-рецидивист взорвал гранату у двери соседа в ходе конфликта. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Взрыв прогремел на пятом этаже в доме по Школьному проспекту в поселке Назия 25 июня. Жилец указал на 39-летнего сотрудника пожарной части. Как установили полицейские, мужчина взорвал страйкбольную гранату.

Подозреваемый помещен в камеру, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его судили за угон автомобиля и хранение наркотиков и оружия.

Ранее мы рассказывали о том, что безработный петербуржец взорвал урну на детской площадке.

Фото: Piter.TV