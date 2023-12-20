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В поселке Назия рецидивист взорвал гранату возле двери соседа
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В поселке Назия рецидивист взорвал гранату возле двери соседа

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Подозреваемый помещен в камеру, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленобласти пожарный-рецидивист взорвал гранату у двери соседа в ходе конфликта. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Взрыв прогремел на пятом этаже в доме по Школьному проспекту в поселке Назия 25 июня. Жилец указал на 39-летнего сотрудника пожарной части. Как установили полицейские, мужчина взорвал страйкбольную гранату. 

Подозреваемый помещен в камеру, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его судили за угон автомобиля и хранение наркотиков и оружия. 

Ранее мы рассказывали о том, что безработный петербуржец взорвал урну на детской площадке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взрыв гранаты, назия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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