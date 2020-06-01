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Со льда Ладоги сняли двух рыбаков в районе деревни Назия
Сегодня, 9:36
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Со льда Ладоги сняли двух рыбаков в районе деревни Назия

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Спасатели помогли вернуться на сушу двум мужчинам и их собаке.

В районе деревни Назия двое рыбаков отправились в путешествие на льдине по Ладожскому озеро. Испуганные мужчины обратились к спасателям. 

Как сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО", инцидент произошел во вторник, 19 декабря. На помощь жителям Ленобласти пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. 

Получили информацию о том, что двое рыбаков не могут вернуться со льда Ладожского озера из-за открытой воды у береговой линии. 

Пресс-служба "Аварийно-спасательной службы ЛО"

Спасатели доставили пострадавших на берег. Кроме того, они спасли собаку рыбаков. Мужчин передали родственникам. 

Ранее на Piter.tv: гражданин Эквадора отправлял петербургским подросткам фото голого мужчины.

Фото: Тelegram / Аварийно-спасательная служба ЛО, Pxhere

Теги: ладожское озеро, назия, оторвались на льдине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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