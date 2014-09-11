На ж/д станции Назия молодой петербуржец попал под электричку

Пострадавший госпитализирован.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования молодого человека на железнодорожной станции Назия Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В вторник, 5 августа, в 10:30 в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Санкт-Петербург-Ладожский поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Назия травмирован мужчина.

Установлено, что пострадавшим оказался 23-летний петербуржец, который при переходе железнодорожных путей нарушил правила безопасности. Машинист электропоезда сообщением "Волховстрой 1 – Санкт-Петербург-Ладожский", увидев его, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.

Пострадавший госпитализирован.

Ранее электричка насмерть сбила мужчину в наушниках у станции Сиверская.

Фото: Piter.tv