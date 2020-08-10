Электричка насмерть сбила мужчину в наушниках у станции Сиверская

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины в Ленобласти.
По данным УТ МВД России по СЗФО, трагедия произошла днем 3 августа на 67-м километре, у железнодорожной станции Сиверская в Гатчинском районе. Электричка сбила 38-летнего местного жителя, который переходил пути в неположенном месте перед составом. На нем были наушники. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Уважаемые граждане! Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Ранее мы рассказывали о том, что электричка насмерть сбила лося под Петербургом.
Фото: Piter.TV
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