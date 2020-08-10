  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Электричка насмерть сбила мужчину в наушниках у станции Сиверская
Сегодня, 9:38
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Электричка насмерть сбила мужчину в наушниках у станции Сиверская

0 0

Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины в Ленобласти. 

По данным УТ МВД России по СЗФО, трагедия произошла днем 3 августа на 67-м километре, у железнодорожной станции Сиверская в Гатчинском районе. Электричка сбила 38-летнего местного жителя, который переходил пути в неположенном месте перед составом. На нем были наушники. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Уважаемые граждане! Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что электричка насмерть сбила лося под Петербургом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, сиверская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии