Электричка насмерть сбила лося под Петербургом

Данные передали в комитет по охране животного мира региона.

Транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования дикого животного в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Накануне утром в дежурную часть поступила информация о том, что на 90-м километре второго пикета перегона Строганово — Мшинская электропоезд сбил лося. На месте происшествия провели осмотр, также опросили сотрудников железной дороги. Животное внезапно выбежало на пути. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось, и лось погиб.

Данные передали в комитет по охране животного мира региона.

Ранее мы рассказывали о том, что байкер и его пассажирка погибли в результате столкновения с лосем в Ленобласти.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)