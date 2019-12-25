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Электричка насмерть сбила лося под Петербургом
Сегодня, 11:46
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Электричка насмерть сбила лося под Петербургом

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Данные передали в комитет по охране животного мира региона.

Транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования дикого животного в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Накануне утром в дежурную часть поступила информация о том, что на 90-м километре второго пикета перегона Строганово — Мшинская электропоезд сбил лося. На месте происшествия провели осмотр, также опросили сотрудников железной дороги. Животное внезапно выбежало на пути. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось, и лось погиб. 

Данные передали в комитет по охране животного мира региона. 

Ранее мы рассказывали о том, что байкер и его пассажирка погибли в результате столкновения с лосем в Ленобласти. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: поезд сбил лося, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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