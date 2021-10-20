В Кабуле прогремел мощный взрыв

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом информирует телевизионный канал 1TV со ссылкой на МВД страны.
По данным ведомства, инцидент произошел в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Неизвестный бросил ручную гранату в автомобиль, который принадлежал боевикам "Талибана"*.
В результате ЧП были ранены два радикала, сообщили в МВД Афганистана. Очевидцы же заявляют о двух погибших и шестерых пострадавших.
В настоящее время ведется расследование в отношении виновных в инциденте.
Ранее в административном центре провинции Кандагар произошел взрыв у мечети.
Видео: Twitter/1TVNewsAF
"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ
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