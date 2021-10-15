В Кандагаре произошел взрыв у мечети

Число раненых и погибших уточняется.

В административном центре провинции Кандагар произошел взрыв у мечети. Об этом сообщают журналисты из Афганистана. По данным местного телеканала TOLOnews, в результате трагедии погибли люди. Такие есть сведения о пострадавших. Точное количество жертв и раненых уточняется. Известно, что взрыв зафиксирован утром 15 октября около религиозного объекта шиитов - мечети Биби-Фатима. Информационное агентство Asvaka заявило о том, что инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. Устанавливаются другие подробности.

В мечети на севере Афганистана произошел взрыв.

Фото: asvakanews.com

Видео: Telegram / Mash

