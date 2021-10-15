В Кандагаре произошел взрыв у мечети

В административном центре провинции Кандагар произошел взрыв у мечети. Об этом сообщают журналисты из Афганистана. По данным местного телеканала TOLOnews, в результате трагедии погибли люди. Такие есть сведения о пострадавших. Точное количество жертв и раненых уточняется. Известно, что взрыв зафиксирован утром 15 октября около религиозного объекта шиитов - мечети Биби-Фатима. Информационное агентство Asvaka заявило о том, что инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. Устанавливаются другие подробности.
В мечети на севере Афганистана произошел взрыв.
Фото: asvakanews.com
Видео: Telegram / Mash
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