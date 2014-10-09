Около сотни афганских граждан погибли.

В мечети на севере Афганистана произошел взрыв. По информации от местных журналистов, жертвами стали около 100 человек. Еще десятки жителей получили ранения. Известно, что трагедия зафиксирована на территории шиитского религиозного учреждения Сеид-Абад, расположенного в провинции Кундуз (северный регион).

В СМИ объяснили, что теракт произошел около 13:30 по местному времени (в 12 часов по московскому времени). В это время толпа местных жителей собралась на пчтничную молитву. Очевидцы заметили, что смертник привел в действие взрывное устройство. В момент гибели он находился в мечети.

Представитель комиии по культуре от радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Мохаммад Джалал написал в Twitter о том, что трагедия осуществлена членами группировки ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

В Батуми обрушилась часть жилого дома.

Фото и видео: Telegram / Талышский вестник