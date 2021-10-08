Спасатели эвакуируют из здания жильцов. Есть пострадавшие.

В Батуми обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщили грузинские журналисты. По данным информационного агентства batumelebi.ge, повреждено здание, расположенное по улице 26 мая. Причина инцидента неизвестна. На месте работают экстренные ведомства и правоохранительные органы.

Представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями от МВД Грузии смогли извлечь из-под завалов двух человек. Среди них оказался ребенок. Несовершеннолетний находился в припаркованном поблизости автомобиле. Транспортное средство накрыло обломками здания. Сейчас потерпевший госпитализирован. Еще один местный житель получил легкие ушибы.

Сейчас спасатели эвакуируют всех жильцов. К месту трагедии прибыли местные главы Минздрава и правительства Аджарии Нино Нижарадзе и Торнике Рижвадзе. Очевидцы слышали хлопок до обрушения. Они уточнили, что поврежден один подъезд.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия

