Сообщается о двух жертвах и одном пострадавшем.

На востоке Москвы в квартире произошел взрыв. Об этом сообщили региональные экстренные службы по городу. Известно, что травмировался один человек. Инцидент зафиксирован в жилом здании по 3-й Сокольнической линии. В пресс-службе ГУ МВД рассказали журналистам о том, что ведется проверка. По предварительной версии причиной инцидента стала граната. Пострадавший передан медикам.

В "МК" рассказали, что в момент трагедии в помещении находились четыре человека. В квартиру накануне вечером вернулся 44-летний владелец вместе с 43-летней женой, 12-летним сыном и 14-летним племянником. Около 17 часов вечера женщина пошла на кухню, когда прогремел взрыв. Ее оглушило. Потерпевшая потеряла ориентацию в пространстве. Когда москвичка очнулась, комнату заволок дым. Она нашла детей, лежащих без сознания. Племянник погиб на месте. Супруг женщины умер в машине скорой помощи. Еще один ребенок госпитализирован.

Хозяйка квартиры подтвердила, что в квартире находилась граната, которую муж принес около года назад. Он рассказал, что нашел ее на работе, что что она является муляжом, а не боеприпасом.

Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе.

Фото и видео: Telegram / SHOT

