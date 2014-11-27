Сейчас возгорание потушено, никто не пострадал.

Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщили журналистам в объединенном центре ГПЗ по региону. Известно, что пламя затронуло одну из установок. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Сработала система пожаротушения. Угрозы для близлежащих жилых зданий не было. Известно, что самостоятельно смогли эвакуироваться с территории 2500 человек.На момент происшествия на площадке не велись работы.

Подтверждаем наличие внештатной ситуации. На второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок с возгоранием. Был хлопок газа. пресс-служба ГПЗ

Напомним, что Амурский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших производственных объектов "Газпрома" на Дальнем Востоке. Он строится ради переработки многокомпонентного природного газа из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Ресурсы будут идти через трубопровод "Сила Сибири".

В Иркутской области на нефтяном танкере произошел взрыв.

Фото и видео: Telegram / LIFE