В Иркутской области на нефтяном танкере произошел взрыв

В результате ЧП пострадали два человека.

В Иркутской области произошел взрыв на нефтяном танкере "Семен Дежнев", который находится в акватории реки Лены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел около 10:30 по московскому времени. На судне взорвались пары нефтепродуктов. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два члена экипажа. Их передали медикам.

Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было. Известно, что судно не потеряло ход во время происшествия.

Ранее в религиозной школе Афганистана произошел взрыв.

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