Жертвами стали семеро студентов.

В религиозной школе Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты из издания Urdu Point. Авторы материала сослались на информацию, предоставленную органами безопасности. Инцидент зафиксирован на территории провинции Хост. Жертвами трагедии стали семеро человек. Афганское МВД, организованное временным правительством,уточнили, что взрыв прогремел в медресе Мазхар аль-Улюм. В этот момент там проводилось заседание студентов. Пострадавшими считаются не менее 15 человек.

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