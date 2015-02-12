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Безработный петербуржец взорвал урну на детской площадке
Сегодня, 8:28
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Безработный петербуржец взорвал урну на детской площадке

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Сейчас решается вопрос о привлечении виновника к уголовной ответственности.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", накануне вечером примерно в 22:00 произошел взрыв мусорной урны на детской площадке возле дома № 49/20 по Новочеркасскому проспекту. Взрыв привел к разрушению конструкции, однако никто не пострадал.

Примерно спустя час правоохранительные органы задержали подозреваемого — безработного мужчину 1970 года рождения, проживающего в указанном доме. Установлено, что мужчина зажёг фейерверк, поместил его внутрь расположенной там бетонной урны и быстро покинул место происшествия, что вызвало последующий взрыв.

Камеры видеонаблюдения осмотрели и зафиксировали необходимые материалы. Сейчас решается вопрос о привлечении виновника к уголовной ответственности.

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Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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