Появилось видео со съемок "Сватов 7"

На ролике запечатлена работа Татьяны Кравченко, Олеси Железняк и Людмилы Артемьевой.

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона сериала "Сваты". Короткий видеосюжет опубликован "ВКонтакте".

На ролике можно увидеть Татьяну Кравченко, Олесю Железняк и Людмилу Артемьеву. В основном говорит героиня Кравченко – Валюха. "Да ладно, Ларис. Да ты что, считай, как планировали, получилось. У каждого по своей комнате, да, Олечка?". После этих слов в кадре появляется актриса Людмила Артемьева в образе Ольги Ковалевой. За кадром можно услышать голос Николая Добрынина – Митяя.

Съемки новых эпизодов ведутся в Беларуси, в 40 км от Минска в деревне Дудичи. Ранее исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов назвал примерную дату выходу сериала. Актер заявил, что зрители увидят "Сваты 7" в 2021 году.

В новом сезоне будет масса неожиданных поворотов сюжета. Например, появятся новые герои. В частности, зрители познакомятся с директором сельского клуба Палычем, которого сыграет известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы" актер Михаил Трухин. В образе молодого Ивана Будько предстанет сын Федора Добронравова Виктор. 12-летняя актриса Мария Тарасова исполнит его жену Валюху в детстве, а Дарья Рыбак – в юности.

Кроме всего прочего, персонажи попадут в Россию XIX века, вспомнят молодость и героя Анатолия Васильева – Юрия Ковалева – и отгуляют свадьбу старшей внучки Женьки и американца Джека.

Фото: Instagram / svati7_love

Видео: ВКонтакте / Новости Ростова|DonDay