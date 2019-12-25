Стартовали съемки первого сериала Hype Film с Устиновой, Матвеевым и Янковским

Премьера запланирована на конец 2022 года.

В Москве начались съемки сериала "Домашнее поле" со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским в главных ролях. Этот проект станет первым сериалом кинокомпании Hype Film.

По сюжету провинциальный футбольный клуб "Титан" остается без тренера перед стартом сезона в РПЛ. Генеральный директор клуба Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение и в обход спонсоров назначает на эту должность талантливую москвичку Елену Волкову (Светлана Устинова). Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием, потому что здесь футбол – исключительно мужской мир.

Также в проекте задействованы Игорь Верник, Андрей Полощук, Александра Хромова и другие актеры. Режиссером стал Феликс Умаров, для которого "Домашнее поле" – первый опыт работы над сериалом.

Премьера запланирована на конец 2022 года. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-сервисе more.tv, а его телепремьера состоится в эфире СТС.

Фото: кадр из сериала "Домашнее поле"