Появилась подробная карта перекрытия дорог в Петербурге в 2022 году

Также с 8 апреля по 17 июля и с 21 июля по 24 августа ограничат движение на Петровском проспекте на участке от Ремесленной улицы до Петровской площади.

ГАТИ опубликовала карту с адресами, по которым в текущем году ограничат движение из-за ремонтных работ. Кроме этого, дорожные перекрытия отмечены и на КАД.

С пятницы, 8 апреля, по 6 апреля ограничат движение по Петровской набережной от Мичуринской улицы по Петроградской набережной и на Троицкой площади. Специалисты будут ремонтировать тротуар.

Также с 8 апреля по 17 июля и с 21 июля по 24 августа ограничат движение на Петровском проспекте на участке от Ремесленной улицы до Петровской площади. На этих участках будут прокладывать электрокабель.

Подробнее с картой адресов можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Ранее Piter.tv писал, что на КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Работы пройдут на участке протяженностью менее километра.

Фото: скриншот gati-online.ru, Piter.tv