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Появилась подробная карта перекрытия дорог в Петербурге в 2022 году
Сегодня, 21:52
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Появилась подробная карта перекрытия дорог в Петербурге в 2022 году

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Также с 8 апреля по 17 июля и с 21 июля по 24 августа ограничат движение на Петровском проспекте на участке от Ремесленной улицы до Петровской площади.

ГАТИ опубликовала карту с адресами, по которым в текущем году ограничат движение из-за ремонтных работ. Кроме этого, дорожные перекрытия отмечены и на КАД.

С пятницы, 8 апреля, по 6 апреля ограничат движение по Петровской набережной от Мичуринской улицы по Петроградской набережной и на Троицкой площади. Специалисты будут ремонтировать тротуар. 

Также с 8 апреля по 17 июля и с 21 июля по 24 августа ограничат движение на Петровском проспекте на участке от Ремесленной улицы до Петровской площади. На этих участках будут прокладывать электрокабель. 

Подробнее с картой адресов можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Ранее Piter.tv писал, что на КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Работы пройдут на участке протяженностью менее километра.

Фото: скриншот gati-online.ru, Piter.tv

Теги: дороги, карта, перекрытие, фото
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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