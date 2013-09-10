Появилась подробная карта перекрытия дорог в Петербурге в 2022 году

ГАТИ опубликовала карту с адресами, по которым в текущем году ограничат движение из-за ремонтных работ. Кроме этого, дорожные перекрытия отмечены и на КАД.
С пятницы, 8 апреля, по 6 апреля ограничат движение по Петровской набережной от Мичуринской улицы по Петроградской набережной и на Троицкой площади. Специалисты будут ремонтировать тротуар.
Также с 8 апреля по 17 июля и с 21 июля по 24 августа ограничат движение на Петровском проспекте на участке от Ремесленной улицы до Петровской площади. На этих участках будут прокладывать электрокабель.
Подробнее с картой адресов можно ознакомиться на сайте ГАТИ.
Ранее Piter.tv писал, что на КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Работы пройдут на участке протяженностью менее километра.
Фото: скриншот gati-online.ru, Piter.tv
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