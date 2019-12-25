На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения

Работы пройдут на участке протяженностью менее километра.

На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке протяженностью 750 метров будут производить замену сборных, железобетонных, прикромочных лотков в полосе безопасности дороги. В связи с этим движение по первой полосе с 14 по 30 апреля будет перекрыто. На второй полосе ограничат скорость движения до 50 км/час.

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на мосту через реку Лубья на КАД на месяц перекроют две полосы движения.