На неделю сузили КАД между Пискаревским и Культуры

Для автотранспорта будет перекрыта четвертая полоса.

С 4 апреля по 9 апреля на внешнем кольце КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют одну полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для автотранспорта будет перекрыта четвертая полоса. По остальным полосам скорость ограничат до 50 км в час. Это необходимо, чтобы убрать смета в разделительной полосе.

В месте проведения работ установят дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Дорожники будут работать круглосуточно.

Ранее мы писали, что из-за весенней уборки в тоннеле петербургской дамбы ограничили движение до 8 апреля. Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло.

Фото: Piter.tv

