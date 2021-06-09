На мосту через реку Лубья на КАД на месяц перекроют две полосы движения

Поэтапно будут закрывать движение по всем полосам.

На участке кольцевой автодороги на пересечении с Рябовским шоссе и Колтушским шоссе на 2 месяца перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать месяц. Дело в том, что на мосту через реку Лубья будут идти работы по замене деформационного шва. С 16 по 30 апреля будут перекрыты первая и вторая полосы, с 1 по 14 мая — третья и четвертые полосы. На оставшихся полосах скорость движения ограничат до 50 км/час.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на неделю сузили КАД между Пискаревским и Культуры.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"