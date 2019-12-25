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Проезд по Петровской набережной ограничат до начала июня
Сегодня, 14:05
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Проезд по Петровской набережной ограничат до начала июня

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Ремонт тротуара помешает движению транспорта.

Государственная административно-техническая инспекция рассказала о новых ограничениях движения, которые вступят в силу с 8 апреля.

До 6 июня будет ограничено движение транспорта по Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и на Троицкой площади. Там будут ремонтировать покрытие тротуара. 

Кроме того, с 8 апреля по 17 июля, а затем с 21 июля по 24 августа ограничения будут действовать на Петровском проспекте от Ремесленной улицы до Петровской площади. ООО "ЭнергоСтройИнвест" будет прокладывать на участке электрокабель. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ограничения движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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