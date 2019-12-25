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Появились подробности крушения вертолета Коби Брайанта

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Личный вертолет спортсмена рухнул из-за пространственной дезориентации пилота.

Появились подробности крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта. Опубликован отчет Национального совета по безопасности на транспорте. Эксперты считают, что вероятной причиной трагедии стала пространственная дезориентация из-за тумана.

На данный момент известно, что пилот Ара Зобаян сказал диспетчерам, что вертолет набирает высоту, хотя на самом деле он снижался. В отчете говорится о том, что летчик мог запутаться в своих действиях, так как не видео небо и пейзажа вокруг.

Напомним, что в результате авиакатастрофы погиб не только Коби Брайант, но и его 13-летняя дочь, а также семеро других пассажиров. Стоит отметить, что NTSB не выпустил финальный доклад о причинах произошедшего 26 января 2020 года. 

Появились новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

Теги: авиакрушение, вертолёт, коби брайант
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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