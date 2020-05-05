Появилась новая информация о состоянии здоровья премьер-министра РФ Мишустина

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Михаила Мишустина.

Стало известно, как себя чувствует после положительного теста на коронавирус премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его пресс-секретарь Борис Беляков 5 мая заявил, что глава кабмина продолжает лечение и чувствует себя нормально.

Премьер в настоящее время "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

Первую информацию о состоянии премьера сообщили 3 мая.

Отметим, что на встрече с президентом глава кабинета министров сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов. В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.

Выздоровления Мишустину пожелал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а Дмитрий Песков рассказал о мерах охраны здоровья президента страны.

Видео: government.ru