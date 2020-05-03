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Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья премьера Мишустина

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Глава правительства рассказал президенту о положительном результате теста накануне.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в настоящее время чувствует себя нормально, занимается работой с документами и находится на связи с коллегами. Об этом 3 мая рассказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Он напомнил, что премьер уже ограничил свое общение несколько недель назад и проводил все встречи онлайн.

Правительство продолжит работать в штатном режиме, ближайшее заседание назначено на 7 мая.

Отметим, что на встрече с президентом глава кабинета министров сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов.  В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.

Выздоровления Мишустину пожелал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а Дмитрий Песков рассказал о мерах охраны здоровья президента страны.

Видео: government.ru

 

Теги: кабмин, коронавирус, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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