Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья премьера Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в настоящее время чувствует себя нормально, занимается работой с документами и находится на связи с коллегами. Об этом 3 мая рассказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Он напомнил, что премьер уже ограничил свое общение несколько недель назад и проводил все встречи онлайн.
Правительство продолжит работать в штатном режиме, ближайшее заседание назначено на 7 мая.
Отметим, что на встрече с президентом глава кабинета министров сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов. В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.
Выздоровления Мишустину пожелал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а Дмитрий Песков рассказал о мерах охраны здоровья президента страны.
Видео: government.ru
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