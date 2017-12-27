Пострадавшую ученицу при нападении на школу в Бурятии могут перевести в Петербург

Девочку, пострадавшую в школе Улан-Удэ, могут перевезти на лечение в Санкт-Петербург.

Стало известно, что пострадавшую при нападении на школу в Улан-Уде девочку могут перевести для лечения в Санкт-Петербург. Информацию предоставил представитель Центра медицины катастроф Бурятии.

Отметим, что в Бурятии двое пострадавших все еще находятся в тяжелом состоянии. Оставшиеся трое учеников и преподавательница готовятся к выписке.

Подробнее о ситуации с учебным заведением в Улан-Удэ Piter.tv рассказывал здесь . Как проходила борьба докторов за жизнь пострадавших можно посмотреть в этом материале

На настоящий момент следствие установило, что виновником трагедии стал девятиклассник. Мальчик кинул в класс бутылку с зажигательной смесью. Затем он напал на детей и учительницу. Мы опубликовали рассказ учительницы о произошедших событиях, который женщина подробно изложила после выхода из комы.