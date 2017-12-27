Пострадавшую ученицу при нападении на школу в Бурятии могут перевести в Петербург

Стало известно, что пострадавшую при нападении на школу в Улан-Уде девочку могут перевести для лечения в Санкт-Петербург. Информацию предоставил представитель Центра медицины катастроф Бурятии.
Отметим, что в Бурятии двое пострадавших все еще находятся в тяжелом состоянии. Оставшиеся трое учеников и преподавательница готовятся к выписке.
Подробнее о ситуации с учебным заведением в Улан-Удэ Piter.tv рассказывал здесь. Как проходила борьба докторов за жизнь пострадавших можно посмотреть в этом материале.
На настоящий момент следствие установило, что виновником трагедии стал девятиклассник. Мальчик кинул в класс бутылку с зажигательной смесью. Затем он напал на детей и учительницу. Мы опубликовали рассказ учительницы о произошедших событиях, который женщина подробно изложила после выхода из комы.
В отношении руководства образовательного учреждения возбуждено уголовное дело за халатность. Подростку предъявили обвинение за покушение на убийство людей. Напомним, что очеидцам удалось заснять на видео задержание преступника.