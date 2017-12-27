Пострадавшая учительница рассказала о том, как происходило нападение на школу в Улан-Удэ

Учительница школы в Улан-Удэ, где сегодня, 19 января школьники устроили резню рассказала о том, что происходило в первые минут нападения.

Piter.tv публикует рассказз пострадавшей учительницы, которая оказалась первой жертвой Антона Б. Напомним, что в Улан-Удэ 15-летний школьник из напал на учителей и детей с топором.

"Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло, я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет - там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью. По голове вот этим баллоном горящим, ну, первый я получила удар. Не знаю, целился он в меня, не целился, он прямо мне в голову попал. Нет, мне попали в боковую сторону головы, я не видела, кто кидал… Но когда я выскочила, я примерно могу сказать, но… опять же… точно не знаю. Ну, вот в моих глазах стоит Антон, с топором. Это уже когда я выводила детей. Да, а кто в меня кидал, я не знаю. Ирина Раменская, учитель русского языка

Напомним, ранее мы сообщали, что появилось видео задержания одного из напавших на школу в Бурятии .

Видео, фото, аудио: Piter.tv