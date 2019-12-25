В ДТП с грузовиком погибла водитель-пенсионерка из Бурятии

Утром 23 июля, на трассе "Байкал" в ДТП погибла 63-летняя жительница Кабанского района Бурятии.
ГУ МВД России по Иркутской области сообщает о смертельном ДТП, которое произошло в Шелеховском районе на 71-м километре трассы "Байкал". Автомобиль "Тойота" во время движения выехал на встречку и врезалась в стоящий грузовик. Иномарка получила серьезные механические повреждения. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но по пути в медучреждение от полученных травм она скончалась.
ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.
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Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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