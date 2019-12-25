В Ивановской области иномарка на полом ходу протаранила стоящий грузовик

В результате ДТП водитель внедорожника и его несовершеннолетняя пассажирка в больнице с тяжелыми травмами.

Сегодня днем, 22 июля, в Фурмановском районе Ивановской области произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Авария произошла между поселком Лесное и Бибирево. На трассе столкнулись кроссовер "SsangYong" и грузовик "ГАЗ". По предварительным данным, внедорожник ехал со стороны Костромы в сторону Иваново и на полном ходу врезался в стоявший у обочины грузовик. В момент ДТП 28-летний водитель грузовика менял колесо.

В результате ДТП 69-летний водитель внедорожника и его 15-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу.

Сегодня ранее: Видео момента ДТП: В результате аварии в Москве легковушка вылетела на пешеходов

Фото: ВК, Иваново