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В Ивановской области иномарка на полом ходу протаранила стоящий грузовик
Сегодня, 16:10
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MShaffter

В Ивановской области иномарка на полом ходу протаранила стоящий грузовик

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В результате ДТП водитель внедорожника и его несовершеннолетняя пассажирка в больнице с тяжелыми травмами.

Сегодня днем, 22 июля, в Фурмановском районе Ивановской области произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Авария произошла между поселком Лесное и Бибирево. На трассе столкнулись кроссовер "SsangYong" и грузовик "ГАЗ". По предварительным данным, внедорожник ехал со стороны Костромы в сторону Иваново и на полном ходу врезался в стоявший у обочины грузовик. В момент ДТП 28-летний водитель грузовика менял колесо.

В результате ДТП 69-летний водитель внедорожника и его 15-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу. 

Сегодня ранее: Видео момента ДТП: В результате аварии в Москве легковушка вылетела на пешеходов

Фото: ВК, Иваново

Теги: иваново кострома, кострома иваново, новости ивановской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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