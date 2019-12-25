В Ивановской области молодая женщина упала с балкона 4 этажа на припаркованный автомобиль

Женщина споткнулась о порог и проломила ограждение балкона.

В Ивановской области женщина проломила ограждение балкона на 4 этаже и упала на машину.

Данное ЧП произошло в одном из районных центров Ивановской области. 29-летняя женщина пришла в гости к подруге, где они вместе распивали алкоголь. Пьяная дама решила выйти на балкон, но споткнулась об порожек. Женщина налетела на железное ограждение балкона, которое не выдержало веса женщины и сломалась.

Женщина упала на автомобиль, который припарковала автоледи всего несколько минут до падения. Владелица автомобиля и позвонила в скорую. Пострадавшая была доставлена в больницу. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, ушиб поясничного отдела позвоночника, сообщает региональное издание "Частник".

По данному факту полиция ведет проверку.

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Фото:piter.tv